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15:05, 17 июля 2026Экономика

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ВТБ

Банк России принял решение о регистрации дополнительного выпуска акций ВТБ
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) РФ принял решение о госрегистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций банка ВТБ. Об этом со ссылкой на данные регулятора сообщает ТАСС.

Допвыпуску бумаг присвоен регистрационный номер. Отмечается, что речь идет об обыкновенных акциях, размещаемых путем открытой подписки.

О том, что ВТБ запланировал допэмиссию в объеме до 49 процентов обыкновенных акций, что соответствует примерно 6,29 миллиарда бумаг стало известно в конце мая. Решение предложить общему собранию акционеров обсудить размещение акций по цене в размере 87 рублей за каждую принял тогда Наблюдательный совет кредитной организации. 30 июня инициативу на годовом собрании одобрили ее акционеры.

Целью размещения в банке назвали масштабирование бизнеса. С учетом заявленной цены объем допэмиссии может превысить 500 миллиардов рублей. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов говорил журналистам на июньском ПМЭФ, что реальный объем сделки может составить 300–400 миллиардов, и она состоится до конца лета.

Акции ВТБ накануне упали на 6 процентов, достигнув исторического минимума в 57,8 рубля за штуку. Это снижение сопровождало рекордное с сентября 2022 года однодневное падение индекса Мосбиржи. Сегодня российский фондовый рынок продолжил снижение, хотя темпы его и замедлились. Бумаги ВТБ дорожали к моменту написания материала на 4,15 процента, 59,55 рубля за штуку.

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