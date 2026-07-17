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14:59, 17 июля 2026Бывший СССР

Глава МИД Азербайджана высказался о конфликте на Украине

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку придерживается международного права
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов высказался о конфликте на Украине. Его слова с встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым передает корреспондент «Ленты.ру».

Баку, по словам главы азербайджанского дипломатического ведомства, придерживается принципов международного права. Азербайджан, добавил Байрамов, выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Сергей Лавров заявил, что декларация, заключенная с Азербайджаном 22 февраля 2022 года накануне начала Специальной военной операции (СВО), имеет важное символическое значение.

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