Агрессивные сороки нападают на взрослых и детей: клюют в глаза и калечат. Как они держат в страхе целый континент?

Тысячи жителей Австралии пострадали от нападений сорок в 2023 году

Агрессивные австралийские сороки, которых также называют воронами-свистунами, атакуют людей с сентября по октябрь. В Австралию в эти месяцы приходит весна, и самцы сорок защищают гнезда и потомство. От их нападений страдают тысячи людей. Как австралийцы защищаются от озлобленных птиц?

Сороки стали большей головной болью, чем опасные пауки

18 октября в интернете распространилась запись, на которой австралийская сорока атакует велосипедиста. Автор ролика Алехандро Риос, который стал целью агрессивной птицы, меньше года назад переехал в австралийский город Брисбен из Колумбии. Он сразу устроился поваром в кейтеринговую компанию и спокойно ездил на работу на велосипеде.

Однако 20 сентября у него появился заклятый враг. Теперь каждый раз по дороге домой его атакует сорока и клюет шлем. Мужчина отнесся к этому с юмором и сказал, что считает птицу своим несколько неуравновешенным другом.

Она немного друг и немного враг. Я люблю животных, так что считаю ее другом, который очень-очень сильно меня ненавидит Алехандро Риос

Готовясь перебраться на восток Австралии, молодой человек изучил информацию об опасностях, которые подстерегают там людей. Все знают о регулярных нашествиях ядовитых пауков и опасности быть съеденным акулой во время купания в океане.

«Сезоном пикирующих сорок» иностранцы интересуются реже, и это понятно: пауки, крокодилы и акулы выглядят куда более эффектно. Однако эти птицы каждый год доставляют жителям Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Южной Австралии едва ли не больше проблем, чем все хищные рыбы и ядовитые членистоногие вместе взятые.

Сотни людей пострадали от нападений сорок в 2023 году

В 2013 году на Джона Кларка спикировала сорока, когда он катался на велосипеде. Мужчина вернулся домой и попытался найти в сети какую-то информацию об агрессии птиц, но там были только общие сведения с государственных сайтов. Тогда Кларк, работающий веб-разработчиком, решил создать свою страничку, где каждый австралиец мог бы рассказать о нападениях птиц. Он запустил ресурс Magpie Alert!, который сейчас является одним из крупнейших в стране.

В 2023 году уже почти 3000 человек рассказали на сайте Кларка об атаковавших их сороках. 378 австралийцев получили различные травмы. Только 26 октября появилось пять новых историй, причем одного мужчину птица клюнула до крови.

Причины нападений сорок хорошо известны биологам. В сентябре-ноябре у этих территориальных птиц идет период откладывания яиц и выкармливания потомства. Самки высиживают яйца, а самцы добывают пищу и отгоняют тех, кто, по их мнению, может навредить птенцам

Однако 80 процентов австралийских сорок гнездятся рядом с домами, так что именно людей самцы с обострившимся отцовским инстинктом назначают своими главными врагами.

Особенную ненависть они испытывают к детям и велосипедистам. Биолог Гизела Каплан считает, что причиной является опасное, по мнению птиц, поведение этих групп людей. У велосипедистов часть лица скрыта шлемом, что не нравится сорокам. Дети раздражают их своей активностью, шумом и непредсказуемостью.

Некоторым австралийцам сороки чуть не выклевали глаза

Самец австралийской сороки может напасть на человека на расстоянии до 120 метров от гнезда. При этом птицы обладают прекрасной памятью на лица и могут преследовать одних и тех же людей годами. Считается, что тех, кто напугал их или пытался прогнать, сороки атакуют каждую весну до пяти лет подряд. Причем совсем необязательно чем-то обидеть именно самца, чтобы стать мишенью для его нападок.

Я натурально в ужасе. Понятия не имею, почему птица ненавидит меня, но так оно и есть… Я никогда в жизни ее не обижала, честно! Тионе Зилстра жительница Австралии

Фото: David Lade / Shutterstock / Fotodom

Большинство нападений обходится без последствий, однако за последние годы было как минимум четыре случая, когда пикирующие сороки навредили людям очень серьезно.

В 2018 году четырехлетняя Инди и пятилетний Финн из Перта чуть не лишились глаз из-за атаки птицы. Обоих детей пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами органов зрения, причем атаковал их в один день один и тот же самец. В администрации города заявили, что птицу нужно удалить из парка, что вызвало протесты зоозащитников.

В сентябре 2019 года 76-летний мужчина катался на велосипеде в парке вблизи города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, когда на него набросилась сорока. В попытке увернуться он съехал с тропы, врезался в забор, упал и получил серьезную черепно-мозговую травму. Местные жители оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Однако в больнице медики ничем помочь мужчине не смогли — повреждения оказались слишком серьезными.

Кадр: 9News Perth / YouTube

В августе 2021-го сорока набросилась на женщину с пятимесячной дочерью в парке Брисбена. Австралийка бросилась бежать с ребенком на руках, однако после очередного пике птицы упала. Девочка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

В ноябре того же года агрессивная сорока чуть не выклевала глаз Кристиану Ниссену в Мельбурне. Пожилой мужчина ехал на велосипеде, когда стал целью агрессивного самца сороки.

Птица развернулась и попыталась клюнуть меня прямо в глаз. Потом крутанулась в воздухе и снова клюнула в глаз. Соседи сказали, что я был уже пятым, на кого она напала Кристиан Ниссен

Австралийцу понадобилась серьезная операция, чтобы спасти глаз. И все это не считая множества случаев, когда птицы до крови клевали людей, иногда, например, едва не отрывая им мочки ушей.

Эксперты советуют в период агрессии птиц надевать на детей специальные шлемы

За время многолетнего противостояния австралийцы придумали множество способов защиты от агрессивных сорок. Специалисты, например, советуют родителям надевать на детей защитные шлемы каждый раз, когда те выходят на улицу.

Считается, что птицы не нападают, если смотреть им прямо в глаза. Правда, сороки обычно пикируют с высоты, так что поиграть с ними в гляделки удается далеко не всегда. Из-за этого многие австралийцы в период агрессии сорок надевают шапки и шлемы с изображением глаз на затылке. Этот способ, впрочем, тоже трудно назвать безотказным.

Некоторые велосипедисты прикрепляют к своим шлемам множество тонких пик, стараясь отпугнуть птиц. Другие советуют носить солнечные очки на затылке, чтобы птица думала, что за ней наблюдают. Однако австралийские сороки очень умны — многие быстро распознают обман и бросаются в атаку

Австралийка с защитном шлеме. Фото: Tony Wills / Wikimedia Commons

Несмотря на ярую нелюбовь к велосипедистам и детям, нападают птицы далеко не на всех. Тот же Алехандро Риос рассказал, что по его маршруту ездит множество велосипедистов, однако своим врагом сорока считает именно его.

Биологи никакого конкретного решения этой проблемы придумать не могут и советуют людям быть осторожными весной и носить защиту. После очередного резонансного нападения власти пытаются принять против сорок жесткие меры, но это вызывает протесты не только у зоозащитников, но и у сотен тысяч австралийцев.

Впрочем, иногда чиновники добиваются своего. Например, в сентябре 2021-го администрация Сиднея «нейтрализовала» самца, который покалечил нескольких человек в парке. Одной женщине он мощным ударом едва не пробил череп, оставив на лице большой синяк.

Австралийцы часто берут в свои руки дело обороны от сорок и расправляются с ними. В мае жителю штата Виктория выписали крупный штраф за то, что он самостоятельно уничтожил четырех сорок, постоянно атаковавших его. Каждый год сотрудники организаций по охране дикой природы находят десятки птиц, пораженных стрелами и пулями или отравленных ядом.

Австралийские сороки. Фото: Toby Hudson / Wikimedia Commons

Надо сказать, что от сорочьего террора страдают не только люди. «Они нападают не только на людей. Другие виды птиц, например, вороны, страдают от них. И на собак они тоже бросаются», — рассказал эколог из Университета Маккуори Бен Эштон.

При этом он отметил, что бросаются на людей только десять процентов самцов, так что не стоит преувеличивать опасность и демонизировать птиц. Однако с этим вряд ли согласятся те, кого сороки серьезно покалечили.

