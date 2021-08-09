Мать попыталась спасти ребенка от разъяренной сороки и погубила его

Жительница пригорода австралийского Брисбена, штат Квинсленд, попыталась спасти ребенка от разъяренной сороки и погубила его. Об этом сообщает сайт телекомпании ABC News.

Агрессивная птица напала на семью, которая гуляла в парке Глиндманн. Мать попыталась спасти маленькую дочь и начала уворачиваться от сороки, держа девочку на руках. В результате она споткнулась и упала вместе с ребенком.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Девочку в критическом состоянии доставили в детскую больницу штата с серьезной травмой головы. Позже ребенок скончался.

Незадолго до этого представители городского совета Брисбена уже убирали из парка несколько агрессивных птиц. «Мы установили в парке несколько табличек, предупреждающих о возможном нападении агрессивных сорок. После этого происшествия мы поставили еще несколько таких знаков», — заявила представитель городского совета Ким Маркс (Kim Marx).

Сотрудник природоохранной организации BirdLife Australia Шон Дули (Sean Dooley) заявил, что потрясен произошедшим. «Хотя только 10 процентов самцов сорок нападают на людей, последствия, особенно когда люди не ожидают нападения, могут быть плачевными», — сказал он.

По его словам, сезон агрессивного поведения сорок наблюдается с июля по декабрь, его пик приходится на сентябрь. «В это время самцы сорок защищают птенцов в гнездах. В этот период птенцы наиболее уязвимы», — объяснил сотрудник BirdLife Australia.

Ранее сообщалось, что в Австралии 76-летний велосипедист скончался после того, как на него напала сорока. В попытке увернуться он съехал с тропы, врезался в забор и получил серьезную черепно-мозговую травму.

