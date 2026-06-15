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16:30, 15 июня 2026Россия

Названа предварительная причина крушения бомбардировщика в российском регионе

Предварительной причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области назван отказ двигателей
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Mash

Предварительной причиной крушения советского бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области назван отказ двигателей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жители Свирска, ставшие свидетелями авиапроисшествия, отметили, что экипажу удалось спастись — они выпрыгнули из самолета с парашютами.

По данным издания, на борту воздушного судна присутствовали командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

О крушении советского бомбардировщика в Приангарье стало известно в понедельник, 15 июня. Очевидцы рассказали, что в небо после крушения судна поднялся густой столб дыма.

В Минобороны России подтвердили случившееся. По данным ведомства, летчикам удалось катапультироваться. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

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