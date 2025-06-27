Стала известна судьба выпавшего из катера под Москвой пятилетнего мальчика

СК возбудил дело после выпадения пятилетнего мальчика из катера в Химках

В Подмосковье следователи устанавливают обстоятельства инцидента с катером в водоеме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, возбуждено дело по части 2 статьи 263 («Нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорт») УК РФ. На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист.

После пяти часов поиска мальчика обнаружили в канале имени Москвы, уточняет Telegram-канал Shot. Однако спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что в Химках пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном на канале имени Москвы. Маломерные судна врезались друг в друга на скорости. Уточняется, что ребенок находился на катере без спасательного жилета. Судном управлял его отец.

