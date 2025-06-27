Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 27 июня 2025Силовые структуры

Стала известна судьба выпавшего из катера под Москвой пятилетнего мальчика

СК возбудил дело после выпадения пятилетнего мальчика из катера в Химках
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Подмосковье следователи устанавливают обстоятельства инцидента с катером в водоеме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, возбуждено дело по части 2 статьи 263 («Нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорт») УК РФ. На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист.

После пяти часов поиска мальчика обнаружили в канале имени Москвы, уточняет Telegram-канал Shot. Однако спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что в Химках пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном на канале имени Москвы. Маломерные судна врезались друг в друга на скорости. Уточняется, что ребенок находился на катере без спасательного жилета. Судном управлял его отец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Геймерам в Steam дали важное предостережение

    «Прокляните их, прокляните!» Пашинян обвинил священников в попытке госпереворота. Чем угрожает Армении политический кризис?

    МИД России заявил протест послу Германии

    Умерла звезда культового фильма Дэвида Линча Ребека Дель Рио

    Сочинские леопарды приготовились к жизни на воле

    Раскрыто содержимое снятых школьником кадров в оккупации под Суджей

    Стало известно о положении ВС России в Часовом Яре

    Российские спортсменки сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на чемпионате по борьбе

    48-летняя Шакира в купальнике прыгнула в бассейн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости