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15:50, 27 июня 2025Россия

Под Москвой пятилетний ребенок выпал из катера при столкновении с другим судном

Mash: В Химках пятилетний мальчик выпал из катера, его не могут найти
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Химках пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном в канале имени Москвы. По данным Telegram-канала Mash, ребенка не могут найти.

Маломерные судна врезались друг в друга на скорости. К месту происшествия прибыли спасатели. Они начали поиски выпавшего за борт дошкольника.

До этого в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Еще раньше российские туристы массово стали жаловаться на отравление арбузами на египетском курорте Хургада.

Вот это да!
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