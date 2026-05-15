Экономика
15:50, 15 мая 2026

Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

Афганский министр: Двусторонная комиссия обсуждает отправку мигрантов в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Интерес к возможности задействовать в России трудовых мигрантов из Афганистана является взаимным, следует из комментария главы министерства торговли и промышленности азиатской страны Нуриддина Азизи. Министр сообщил корреспонденту ТАСС, что Кабул видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу и стороны стремятся достичь «осязаемых результатов».

Азизи, который, как сообщалось ранее, прибыл в Казань во главе делегации, участвующей в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», уточнил, что сейчас прилагаются усилия, чтобы преодолеть единственное существующее препятствие, которым он назвал «вопросы, связанные с языком».

«Совместная комиссия работает над этим вопросом, чтобы найти общее решение и достигнуть результата», — подчеркнул представитель Афганистана.

До этого о возможном привлечении мигрантов из Афганистана к сельскохозяйственным работам говорил посол страны в России Хассан Гуль Хассан. На то, что РФ в этих вопросах руководствуется экономической целесообразностью и положениями миграционного законодательства ранее также указывал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

