Министр торговли в правительстве талибов приехал в Россию

ТАСС: Делегация «Талибана» во главе с министром торговли прибыла в Казань

Делегация правительства Афганистана, сформированного радикальным исламским движением «Талибан», во главе с министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи, прибыла в Казань для участия в форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает корреспондент агентства, в делегацию высокого уровня вошли представители ряда ведомств, а также афганских деловых кругов, которые проведут переговоры с российскими партнерами и примут участие в сессиях и дискуссиях.

Талибы и ранее контактировали с российскими представителями, в том числе участвуя в различных мероприятиях экономической направленности. В частности, делегация движения приезжала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Россия и Афганистан договариваются о торговле в нацвалютах. Также Москва обсуждает с Кабулом привлечение трудовых мигрантов.