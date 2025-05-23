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13:15, 23 мая 2025Экономика

В Афганистане захотели справиться с нехваткой долларов при помощи торговли с Россией

Reuters: Афганистан договаривается с Россией и Китаем о торговле в нацвалютах
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Афганистана договариваются с Россией о торговле в нацвалютах, такое же предложение Кабул сделал Китаю. Об этом со ссылкой на министра торговли страны Хаджи Нуруддина Азизи сообщает Reuters.

Как пишет агентство, стремление афганских властей «урегулировать торговые транзакции на сотни миллионов долларов в их местных валютах» связано с тем, что они хотят отойти от зависимости от долларов на фоне нехватки американской валюты, вызванной снижением объемов иностранной помощи.

По словам Азизи, технические обсуждения вопроса ведутся с российской стороной с учетом санкций и проблем, с которыми сталкиваются сейчас обе страны.

С 2022 года Афганистан импортировал газ, нефть и пшеницу из России, что стало первой крупной экономической сделкой после того, как движение Талибан (признано террористическим и запрещено в России) вернулось к власти, говорится в публикации. Также Кабул и Москва недавно подписали договор по добыче и переработке нефти.

В 2023 году афганская национальная валюта неожиданно оказалась одной из самых быстрорастущих в мире, сейчас ситуация с ней тоже не является сложной. Как уточнил Азизи, стабильность афгани и усилия министерства по стимулированию международных инвестиций позволят предотвратить сложности, связанные с нехваткой долларов в стране.

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