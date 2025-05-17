Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти

Министр Азизи: Афганистан и РФ подписали договор о добыче и переработке нефти

Кабул и Москва подписали договор по добыче и переработке нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра торговли и промышленности правительства Нуриддина Азизи.

Договор был подписан на полях форума «Россия — Исламский мир. KazanForum». Его заключила российская компания «Интеко Групп». Компания уже провела геологоразведку в Афганистане и вскоре начнет проводить буровые работы по добыче нефти.

В мае 2025 года руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин рассказал, что товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов. Главными товарами стали нефть, мука, пшеница и молочные продукты.

Афганистан не раз предлагал России увеличить вложения в страну. Талибы уверены, что она имеет хорошие экономические перспективы, и иностранным инвесторам стоит воспользоваться этими возможностями.