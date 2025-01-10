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12:46, 10 января 2025Экономика

Россия нашла нового партнера в поставках газа

Россия собралась подписать с талибами соглашение о транзите СПГ через Афганистан
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Audio und werbung / Shutterstock / Fotodom  

Новым партнером России для поставок сжиженного природного газа (СПГ) может стать Афганистан. Стороны готовы подписать соответствующее соглашение в мае на KazanForum 2025. Об этом рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, передает РИА Новости.

По его словам, «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) выразил желание способствовать поставкам в Юго-Восточную Азию российского газа. Хабибуллин уточнил, что пробные отгрузки уже состоялись.

Глава организации отметил, что в 2023 году на той же площадке Россия и «Талибан» договорились о транзите 50 миллионов тонн нефтепродуктов, а в 2024 году — двух миллионов тонн пшеницы и муки.

В мае прошлого года Хабибуллин сообщил, что товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов. Главными товарами стали нефть, мука, пшеница и молочные продукты.

В августе он говорил, что в 2025 году страны намерены довести объем торговли до трех миллиардов долларов.

Афганистан не раз предлагал России увеличить вложения в страну. Талибы уверены, что она имеет хорошие экономические перспективы, и иностранным инвесторам стоит воспользоваться этими возможностями.

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