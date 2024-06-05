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12:42, 5 июня 2024Экономика

Талибы доехали до ПМЭФ

Делегация афганского правительства прибыла в Петербург на ПМЭФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Санкт-Петербург прибыла делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). Об этом со ссылкой на афганское посольство в Москве пишет РИА Новости.

Представители движения «Талибан» доехали до России, чтобы посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), несмотря на то, что ранее появились сообщения об их отказе от участия в мероприятии. Собеседник агентства в посольстве подтвердил, что делегация уже прибыла в РФ.

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Накануне представитель МИД рассказал, что министр труда Афганистана уже на пути в Петербург.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство совместно с Министерством юстиции предложили президенту России Владимиру Путину снять с «Талибана» статус запрещенной организации. «Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно», — заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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