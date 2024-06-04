МИД России опроверг информацию об отказе талибов ехать на ПМЭФ

Кабулов: талибы приедут на ПМЭФ, афганский министр труда уже на пути в Петербург

Министерство иностранных дел России опровергло информацию об отказе представителей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

«Нет. Министр труда [правительства Афганистана] уже на пути [в Петербург]», — уточнил он.

По словам Кабулова, афганского министра сопровождают еще несколько талибов.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство совместно с Министерством юстиции предложили президенту России Владимиру Путину снять с «Талибана» статус запрещенной организации. В свою очередь, талибы заявили о высокой оценке отношений с Россией и подтвердили готовность устранить «имеющиеся препятствия».