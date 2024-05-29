Талибы заявили о готовности устранить препятствие в отношениях с Россией

В «Талибане» заявили о готовности устранить «имеющееся препятствие» с Россией

В афганском исламистском движении «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявили о высокой оценке отношений с Россией и подтвердили готовность устранить «имеющееся препятствие». Об этом заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в разговоре с ТАСС.

«В последнее время слова российских официальных лиц носят позитивный характер. Это свидетельствует о том, что они хотят сохранить взаимодействие с Исламским эмиратом Афганистан [название провозглашенного талибами государства в Афганистане] открытым», — рассказал представитель движения.

Муджахид также добавил, что правительство талибов нацелено на активное развитие отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве необходимо выстраивать отношения с «Талибаном», потому что ее члены полностью контролируют Афганистан. Он также добавил, что они являются фактической властью страны.