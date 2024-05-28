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16:33, 28 мая 2024Мир

Путин призвал выстраивать отношения с талибами

Путин: России необходимо выстраивать отношения с «Талибаном»

Фото: Ali Khara / Reuters

Москве необходимо выстраивать отношения с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), потому что ее члены полностью контролируют Афганистан. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане», — сказал журналистам Путин.

Ранее Россия направила талибам приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В тот же день спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что представители российского МИД и Минюста РФ доложили Путину о возможности исключить «Талибан» из числа запрещенных в стране организаций.

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      Глеб Бажуткин
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