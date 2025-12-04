Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. Об этом сообщает ТАСС.

Ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины зимой Макрон призвал во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — подчеркнул он.

1 декабря Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что «работа над миром продолжается». Французский лидер также опубликовал фотографию с украинским коллегой.

До этого сообщалось, что Украина потеряла порядка 80 процентов мощностей энергосистемы. Оставшихся мощностей может не хватить на зиму.