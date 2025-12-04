Реклама

08:29, 4 декабря 2025Мир

Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины

Макрон призвал на зиму ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. Об этом сообщает ТАСС.

Ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины зимой Макрон призвал во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — подчеркнул он.

1 декабря Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что «работа над миром продолжается». Французский лидер также опубликовал фотографию с украинским коллегой.

До этого сообщалось, что Украина потеряла порядка 80 процентов мощностей энергосистемы. Оставшихся мощностей может не хватить на зиму.

