Украина потеряла катастрофическое число мощностей энергосистемы

ТАСС: Украина потеряла около 80 % мощностей энергосистемы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина потеряла около 80 процентов мощностей энергосистемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства страны.

Отмечается, что на конец ноября страна располагает около 10-12 гигаваттами мощности энергосистемы, при том что для прохождения зимы необходимо не менее 15 гигаватт, а при сильных морозах — 18 гигаватт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за октябрь и начало ноября использовали для атак на энергетическую инфраструктуру Украины более 150 ракет и более двух тысяч дронов.

28 ноября Минобороны РФ отчиталось о нанесенных за неделю ударах возмездия по Украине.

    Все новости