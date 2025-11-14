Минэнерго Украины раскрыло масштабы российских атак на инфраструктуру

Минэнерго Украины: Россия атаковала энергетику более 150 ракетами и 2 тыс. БПЛА

ВС России за октябрь и начало ноября использовали для атак на энергетическую инфраструктуру Украины более 150 ракет и более двух тысяч дронов. Масштабы российских ударов по энергосистеме раскрыло Минэнерго республики в Telegram.

«Несмотря на масштабные риски, энергетики оперативно восстанавливают систему», — отметили в министерстве. Уточняется, что поддержка зарубежных союзников и антидроновые укрытия на ключевых объектах энергетики страны позволяют «иметь свет там, где враг стремится к темноте».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Предполагается, что возможная причастность высокопоставленных министров к этому делу может подорвать «моральный дух украинского общества в разгар боевых действий», а также лишить республику поддержки американского лидера Дональда Трампа.