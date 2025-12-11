Реклама

23:55, 11 декабря 2025Бывший СССР

В «Укрэнерго» предрекли критическую ситуацию для энергетики страны

Глава «Укрэнерго»: Температура минус 10 будет критической для энергетики Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Снижение температуры до минус 10 градусов зимой создаст критическую ситуацию для энергосистемы Украины. Такой сценарий предрек глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, его цитирует агентство УНИАН в Telegram.

«Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами минус 10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления», — указал Зайченко.

По его словам, ситуация не будет существенно ухудшаться в сравнении с текущей, если не будет новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.

