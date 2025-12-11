В «Укрэнерго» предрекли критическую ситуацию для энергетики страны

Глава «Укрэнерго»: Температура минус 10 будет критической для энергетики Украины

Снижение температуры до минус 10 градусов зимой создаст критическую ситуацию для энергосистемы Украины. Такой сценарий предрек глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, его цитирует агентство УНИАН в Telegram.

«Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами минус 10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления», — указал Зайченко.

По его словам, ситуация не будет существенно ухудшаться в сравнении с текущей, если не будет новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.