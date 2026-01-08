Реклама

Свет в Днепропетровской области пообещали дать в 2027 году

Свет в Днепропетровской области пообещали восстановить к июню 2027 года
Фото: Freepik

Свет в Днепропетровской области пообещали восстановить к июню 2027 года. Соответствующее объявление с сайта Донецкой Топливно-Энергетической Компании (ДТЭК) опубликовал Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».

Уточняется, что местные СМИ назвали это сообщение сбоем на сайте энергокомпании.

Ранее сообщалось, что работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. Также стало известно об остановке работы метрополитена в Днепропетровске.

Вечером 7 января в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».

