Зеленский заявил о главной угрозе для Украины этой зимой

Зеленский: Холод может стать одним из самых опасных видов оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний холод может стать одним из самых опасных видов оружия, и призвал поддерживать ПВО Украины. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале офиса Зеленского.

Глава Украины, говоря об энергетической безопасности, утверждал, что Россия пытается использовать холод «против нормальной жизни» украинцев. Зеленский отметил, что они должны укреплять свою ПВО и поддерживать способность защищаться.

Также Зеленский поблагодарил Нидерланды за предоставленные ракетные комплексы, истребители и не только.

Ранее Зеленский заявил, что что консенсус по поводу Донбасса по-прежнему отсутствует. Он отметил, что у Украины позиция — практичная, реальная, справедливая. И они не намерены отдавать Донбасс.

