Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 16 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о главной угрозе для Украины этой зимой

Зеленский: Холод может стать одним из самых опасных видов оружия
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний холод может стать одним из самых опасных видов оружия, и призвал поддерживать ПВО Украины. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале офиса Зеленского.

Глава Украины, говоря об энергетической безопасности, утверждал, что Россия пытается использовать холод «против нормальной жизни» украинцев. Зеленский отметил, что они должны укреплять свою ПВО и поддерживать способность защищаться.

Также Зеленский поблагодарил Нидерланды за предоставленные ракетные комплексы, истребители и не только.

Ранее Зеленский заявил, что что консенсус по поводу Донбасса по-прежнему отсутствует. Он отметил, что у Украины позиция — практичная, реальная, справедливая. И они не намерены отдавать Донбасс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье потребовала выселить Долину из квартиры

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В спорах о вреде наркоза поставили точку

    Стало известно о прекрасном расположении духа Долиной при продаже квартиры Лурье

    В России выросла ставка по некоторым вкладам

    Назван возможный выход из судебной коллизии со «схемой Долиной»

    На Западе заявили о неизменной позиции России в переговорах по Украине

    Раскрыта неожиданная причина ускоренного снижения памяти

    Мужчина повредил позвоночник во время катания на тюбинге в Петербурге

    Зеленский заявил о главной угрозе для Украины этой зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok