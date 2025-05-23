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08:33, 23 мая 2025Экономика

Раскрыта причина обмеления Каспийского моря

Росводресурсы: Каспийское море мелеет из-за изменения климата
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Обмеление Каспийского моя является следствием изменения климата. Причину раскрыл глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, проблема не связана с регулированием стока воды на Волге. «Много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря», — заявил Кириллов.

Глава ведомства добавил, что для исправления ситуации потребуются усилия всех пяти стран, которые граничат с водоемом. Он подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно присутствовать не только на Волге, так как Каспийское море впадает в около 30 рек в разных странах.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков заявил, что сейчас на Байкале наблюдается трагическая и тревожная ситуация. По его словам, к этому привели активно использующие пластик туристы.

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