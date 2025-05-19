В Госдуме рассказали о трагической ситуации на Байкале

Депутат Грешневиков: На Байкале сложилась трагическая ситуация из-за туристов

Активно использующие пластик туристы привели к трагической и тревожной ситуации, которая наблюдается сейчас на Байкале. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков в беседе с «НСН».

По словам депутата, власти планируют увеличить турпоток, что усугубит плачевное состояние экологии в регионе. Грешневиков отметил, что инфраструктура не справляется уже сейчас, а строительство дополнительных очистных сооружений не планируется. Из-за этого использование пластика в будущем только увеличится.

Регион сталкивается и с другими проблемами. «Байкал уже приговорен, так как и рубка сплошная идет, никакие разговоры не помогают. Пластик – это еще не самое страшное, что ждет регион. Задумки тут очень страшные, идет захват земли и незаконная стройка», — объяснил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поэтапно запретить использование пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала.