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19:19, 17 мая 2025Экономика

Путин поручил поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале

В России предложат проекты поэтапного запрета пластиковой посуды на Байкале
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил поэтапно запретить использование пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам рабочей поездки в Мурманск Путин попросил правительство предложить проекты введения соответствующего запрета.
«В том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал», — говорится в тексте поручения.

В конце марта Путин посетил Мурманск. Тогда в городе проходил Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути. В Кремле назвали поездку содержательной и насыщенной.

Ранее Путин по итогам рабочей поездки в Мурманск поручил правительству РФ, «Газпрому», Правительству Мурманской области и Республики Карелия ввести до 2030 года в эксплуатацию газопровод «Волхов — Мурманск». Путин попросил подготовить доклад по этому вопросу до 1 июля 2025 года, и далее — один раз в год.

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