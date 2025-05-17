Путин поручил поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале

В России предложат проекты поэтапного запрета пластиковой посуды на Байкале

Президент России Владимир Путин поручил поэтапно запретить использование пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам рабочей поездки в Мурманск Путин попросил правительство предложить проекты введения соответствующего запрета.

«В том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал», — говорится в тексте поручения.

В конце марта Путин посетил Мурманск. Тогда в городе проходил Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути. В Кремле назвали поездку содержательной и насыщенной.

Ранее Путин по итогам рабочей поездки в Мурманск поручил правительству РФ, «Газпрому», Правительству Мурманской области и Республики Карелия ввести до 2030 года в эксплуатацию газопровод «Волхов — Мурманск». Путин попросил подготовить доклад по этому вопросу до 1 июля 2025 года, и далее — один раз в год.