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18:48, 17 мая 2025Россия

Газопровод «Волхов — Мурманск» введут в эксплуатацию до 2030 года

Путин поручил до 2030 года запустить газопровод «Волхов — Мурманск»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Мурманск поручил правительству РФ, «Газпрому», Правительству Мурманской области и Республики Карелия ввести до 2030 года в эксплуатацию газопровод «Волхов — Мурманск». Это следует документа, опубликованного на сайте Кремля.

Путин попросил подготовить доклад по этому вопросу до 1 июля 2025 года, и далее — один раз в год.

В конце марта Путин был в Мурманске. В городе тогда проходил Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути. Президент поднялся на борт атомного крейсера «Архангельск», принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Пермь», а также встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В Кремле назвали поездку содержательной и насыщенной.

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