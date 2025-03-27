Путин поднялся на борт атомного крейсера «Архангельск»

Путин поднялся на борт атомного подводного крейсера «Архангельск»

Президент России Владимир Путин поднялся на борт атомного подводного крейсера «Архангельск». Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Эта подлодка является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М». Она станет носителем всех типов морского ракетного оружия, включая крылатые ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр». Также в арсенал каждой АПЛ входит по десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

Ранее 27 марта Путин принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Пермь» этого же проекта. Глава государства прибыл на территорию предприятия «Атомфлот», которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.