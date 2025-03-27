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22:07, 27 марта 2025Россия

Путин поднялся на борт атомного крейсера «Архангельск»

Путин поднялся на борт атомного подводного крейсера «Архангельск»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин поднялся на борт атомного подводного крейсера «Архангельск». Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Эта подлодка является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М». Она станет носителем всех типов морского ракетного оружия, включая крылатые ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр». Также в арсенал каждой АПЛ входит по десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

Ранее 27 марта Путин принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Пермь» этого же проекта. Глава государства прибыл на территорию предприятия «Атомфлот», которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.

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