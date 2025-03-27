Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 27 марта 2025Россия

Путин поучаствовал в спуске на воду новейшей подлодки

Путин принял участие в спуске на воду новейшей подлодки «Пермь»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Пермь». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава государства присоединился к торжественному моменту по видеосвязи. Позднее он прибыл на территорию предприятия «Атомфлот», которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.

«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность всех морских рубежей РФ, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов России в разных районах Мирового океана, в том числе в арктической зоне», — заявил Путин.

Подводный ракетоносец модернизированного проекта 885М «Ясень-М» станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Многоцелевая АПЛ «Пермь» — это шестая подлодка проекта 885. Закладка субмарины состоялась в 2016 году. «Ясени» могут нести крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», а также торпеды.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    В США рассказали о провале плана Франции и Британии по Украине

    Зеленский заявил о сожалении из-за одной проблемы с США

    «Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

    Зеленский пригрозил Трампу потерей доверия из-за России

    В Литве нашли утонувший в болоте американский БТР

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» сняла штаны на фотосессии

    Путин поучаствовал в спуске на воду новейшей подлодки

    Обращение задержанной главы Гагаузии Путину изучили в Кремле

    В Норвегии оценили поступок ударившего соперника коленом по голове российского лыжника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше