Путин поучаствовал в спуске на воду новейшей подлодки

Путин принял участие в спуске на воду новейшей подлодки «Пермь»

Президент России Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Пермь». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава государства присоединился к торжественному моменту по видеосвязи. Позднее он прибыл на территорию предприятия «Атомфлот», которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.

«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность всех морских рубежей РФ, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов России в разных районах Мирового океана, в том числе в арктической зоне», — заявил Путин.

Подводный ракетоносец модернизированного проекта 885М «Ясень-М» станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Многоцелевая АПЛ «Пермь» — это шестая подлодка проекта 885. Закладка субмарины состоялась в 2016 году. «Ясени» могут нести крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», а также торпеды.