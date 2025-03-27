Назван первый подводный носитель гиперзвукового «Циркона»

Подлодка «Пермь» станет первым штатным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» модернизированного проекта 885М «Ясень-М» станет первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Первую подлодку, штатно оснащенную «Цирконами», назвали в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск, передает ТАСС.

«Именно "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон", и в связи с этим подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц», — отмечается в материалах.

Многоцелевая АПЛ «Пермь» — это шестая подлодка проекта 885. Закладка субмарины состоялась в 2016 году. «Ясени» могут нести крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», а также торпеды.

В феврале американское издание 19FortyFive писало, что ракета «Циркон» может обеспечить России стратегическое преимущество, поскольку она сможет угрожать кораблям противника на больших расстояниях.

