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16:51, 24 февраля 2025Наука и техника

В США оценили значение «Циркона» для России

19FortyFive: Ракета «Циркон» может дать стратегическое преимущество России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которую могут нести подлодки проекта 885М «Ясень-М», может обеспечить России стратегическое преимущество. Значение ракеты оценили в публикации американского издание 19FortyFive.

Автор отметил, что атомные подлодки проекта 885М, которые способны применять крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», — это стратегическая инвестиция в малозаметность и точность.

«Гиперзвуковая ракета "Циркон" обещает дать России стратегическое преимущество, поскольку она сможет угрожать военно-морским силам противника на значительных расстояниях», — говорится в материале.

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Как пишет издание, развитие российского подводного флота отражает «мышление советской эпохи», когда подлодки играли центральную роль в компенсации угрозы авианосцев США.

В январе гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что пуски гиперзвуковых «Цирконов» с подводных лодок в рамках испытаний завершены. Считается, что ракета развивает скорость до девяти чисел Маха.

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