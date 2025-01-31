Испытательные пуски «Цирконов» с подлодок завершили

Генконструктор Леонов: Испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок завершили

Пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с подводных лодок в рамках испытаний завершены. Об этом сообщил гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике, передает РИА Новости.

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», — сказал глава НПО, отвечая на вопрос о возобновлении летных испытаний «Цирконов» с подлодок.

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» развивает скорость до девяти чисел Маха. Этим изделием вооружают атомные подлодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» и фрегаты проекта 22350. Также они могут войти в арсенал тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов».

В декабре 2024 года в Министерстве обороны России сообщили, что АПЛ «Архангельск» проекта 885М, которая сможет нести ракеты «Циркон», вошла в состав Военно-морского флота России.

В феврале того же года президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе специальной военной операции Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.