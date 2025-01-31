Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:25, 31 января 2025Наука и техника

Испытательные пуски «Цирконов» с подлодок завершили

Генконструктор Леонов: Испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок завершили
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с подводных лодок в рамках испытаний завершены. Об этом сообщил гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике, передает РИА Новости.

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», — сказал глава НПО, отвечая на вопрос о возобновлении летных испытаний «Цирконов» с подлодок.

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» развивает скорость до девяти чисел Маха. Этим изделием вооружают атомные подлодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» и фрегаты проекта 22350. Также они могут войти в арсенал тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов».

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В декабре 2024 года в Министерстве обороны России сообщили, что АПЛ «Архангельск» проекта 885М, которая сможет нести ракеты «Циркон», вошла в состав Военно-морского флота России.

В феврале того же года президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе специальной военной операции Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      В США назвали Панамский канал стратегическим активом

      Пожар после атаки БПЛА на предприятии под Нижним Новгородом потушили спустя два дня

      Российский подросток в гостях у бабушки изнасиловал двоюродную сестру

      Москва завершила январь очередным тепловым рекордом

      Тренер чемпионов мира из России заявила об обнаружении их тел после авиакатастрофы в США

      Россиян предупредили о частой ошибке при приготовлении мяса

      ВС России продвинулись в Часовом Яре

      Испытательные пуски «Цирконов» с подлодок завершили

      Дмитрий Нагиев стал мемом в социальных сетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше