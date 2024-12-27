Новый носитель «Цирконов» вошел в состав ВМФ России

МО: атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М вошла в состав ВМФ России

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», вошла в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«На предприятии ОСК "Севмаш" состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта "Ясень-М" "Архангельск". Мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева», — сказали в ведомстве.

«Архангельск» — это третий серийный корабль в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М. АПЛ получили по десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра и восемь вертикальных ракетных шахт для крылатых ракет «Оникс», «Циркон» или «Калибр».

Ранее в декабре генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что предприятие начало подготовку к выпуску АПЛ пятого поколения.

В том же месяце американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых подлодок проекта 885М, которые способны нести гиперзвуковые «Цирконы».