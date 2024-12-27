Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:32, 27 декабря 2024Наука и техника

Новый носитель «Цирконов» вошел в состав ВМФ России

МО: атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М вошла в состав ВМФ России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Воркунов / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», вошла в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«На предприятии ОСК "Севмаш" состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России атомной подводной лодки четвертого поколения проекта "Ясень-М" "Архангельск". Мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева», — сказали в ведомстве.

«Архангельск» — это третий серийный корабль в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М. АПЛ получили по десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра и восемь вертикальных ракетных шахт для крылатых ракет «Оникс», «Циркон» или «Калибр».

Материалы по теме:
«Схема простая, как самовар» 70 лет назад СССР создал первую в мире атомную станцию. Как Союз обогнал США в атомной гонке
«Схема простая, как самовар»70 лет назад СССР создал первую в мире атомную станцию. Как Союз обогнал США в атомной гонке
26 июня 2024
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее в декабре генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что предприятие начало подготовку к выпуску АПЛ пятого поколения.

В том же месяце американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых подлодок проекта 885М, которые способны нести гиперзвуковые «Цирконы».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

      На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

      Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

      На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

      Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

      Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

      Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

      Пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Таиланд и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше