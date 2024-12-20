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17:01, 20 декабря 2024Наука и техника

«Севмаш» подготовится к выпуску подлодок пятого поколения

«Севмаш» начал подготовку к выпуску атомных подлодок пятого поколения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Предприятие «Севмаш» начало подготовку к выпуску атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения. Для этого обновляют цеха и внедряют новое оборудование, сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в интервью РИА Новости.

«Обновление цехов, поставка новой техники и оборудования, создание специализированных производств для строительства и испытаний АПЛ четвертого поколения и подготовка к созданию будущих поколений подводных атомоходов ведется по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и Объединенной судостроительной корпорации», — сказал он.

Сейчас предприятие выпускает АПЛ четвертого поколения проектов 955А «Борей-А» и 885М «Ясень-М». «Бореи» являются носителями баллистических ракет, а «Ясени» — крылатых.

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В августе генеральный директор Центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит назвал автономный необитаемый подводный аппарат «Суррогат» и проект субмарины «Арктур» предвестниками стратегической АПЛ пятого поколения.

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