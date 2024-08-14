Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:29, 14 августа 2024Наука и техника

Названы предвестники российской АПЛ пятого поколения

ЦКБ «Рубин»: предвестниками АПЛ пятого поколения является аппарат «Суррогат»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Суррогат» и проект субмарины «Арктур» — предвестники стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) пятого поколения. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» Игорь Вильнит.

«Мы уже достаточно давно ведем работы в сфере робототехники, которые позволят нашим лодкам пятого поколения уверенно чувствовать себя на океанских просторах», — сказал руководитель бюро.

«Суррогат» и «Арктур» гендиректор назвал иллюстрацией усилий ЦКБ по созданию подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов для обеспечения безопасности России в будущем.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В июне главком флота адмирал Александр Моисеев заявил, что АПЛ пятого поколения будет принята на вооружение Военно-морским флотом России в начале 2030-х годов.

В том же месяце офицер сообщил, что в России уже начата опытно-конструкторская работа по созданию стратегической субмарины пятого поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      МЧС прокомментировало информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

      Москвичи избавились от тонн вторсырья

      Постпредство России заявило об отсутствии контактов с ООН по вылазке ВСУ под Курском

      Стало известно об ударе по военному складу в порту Одессы

      Британский стартап привлек миллионы долларов на совершенствование батарей для электрокаров

      Гиена растерзала возвращавшуюся домой с рынка женщину

      Алаудинов допустил вероятность расправы над Зеленским

      В США замедлилась инфляция

      Врач назвала здоровую альтернативу сахару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше