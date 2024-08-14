Названы предвестники российской АПЛ пятого поколения

ЦКБ «Рубин»: предвестниками АПЛ пятого поколения является аппарат «Суррогат»

Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Суррогат» и проект субмарины «Арктур» — предвестники стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) пятого поколения. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» Игорь Вильнит.

«Мы уже достаточно давно ведем работы в сфере робототехники, которые позволят нашим лодкам пятого поколения уверенно чувствовать себя на океанских просторах», — сказал руководитель бюро.

«Суррогат» и «Арктур» гендиректор назвал иллюстрацией усилий ЦКБ по созданию подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов для обеспечения безопасности России в будущем.

В июне главком флота адмирал Александр Моисеев заявил, что АПЛ пятого поколения будет принята на вооружение Военно-морским флотом России в начале 2030-х годов.

В том же месяце офицер сообщил, что в России уже начата опытно-конструкторская работа по созданию стратегической субмарины пятого поколения.