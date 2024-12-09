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16:32, 9 декабря 2024Наука и техника

В США рассказали о недооценке российских «Ясеней»

TNI: Запад недооценивает вооруженные «Цирконами» российские АПЛ «Ясень»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», которые способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Об этом рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Западные державы продолжают недооценивать российские военные технологии на свой страх и риск, особенно на стратегическом уровне. Это особенно заметно в отношении российской подводной угрозы Западу. В частности, российских атомных подводных лодок с управляемыми ракетами класса "Ясень-М"», — говорится в материале.

Автор отметил, что «Ясень» вооружают ракетами «Циркон», которые способны эффективно преодолевать систему противоракетной обороны. Также к преимуществам АПЛ относят ее малошумность. В публикации допустили, что «Ясень» может быть самой бесшумной подлодкой в классе. Это позволяет АПЛ преодолевать большие расстояния, избегая обнаружения, и обрушивать на цель «разрушения почти библейского уровня».

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В октябре TNI поместило российские подлодки проектов 885М и 945А «Кондор» в рейтинг лучших субмарин. Издание допустило, что «Кондор» мог бы представлять серьезную угрозу американским подлодкам, если бы холодная война перешла в «горячую» стадию.

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