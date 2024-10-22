Российские подлодки признали лучшими в мире

TNI: российские подлодки проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» лучшие в мире

Подводные лодки ВМС России проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» стали лидерами рейтинга лучших субмарин мира в 2024 году по версии американского журнала The National Interest (TNI).

Издание отмечает, что подлодки были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

При этом, несмотря на высокую стоимость, подлодка обладает уникальными характеристиками, среди которых погружение на большую глубину, а также повышенная устойчивость к торпедным атакам. «Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования», — говорится в статье.

Более того, авторы материала отмечают, что российская подлодка, могла бы представлять серьезную угрозу, «если бы холодная война перешла в горячую стадию».

Ранее журналисты TNI заявили, что советская (российская) подлодка из титана класса «Лира» превзошла все американские субмарины, «побив все рекорды и нарушив все правила». Журнал отмечает, что США не последовали примеру СССР из-за «дороговизны и дефицита материала и сложностей на производстве».