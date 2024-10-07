В США рассказали о «побившей все рекорды и нарушившей все правила» российской подлодке

TNI: советская подлодка из титана превзошла все американские субмарины

Советская (российская) подлодка из титана класса «Лира» превзошла все американские субмарины, «побив все рекорды и нарушив все правила». Об этом рассказывает американский журнал The National Interest (TNI).

В публикации напоминают, что титановый корпус сделал подводку одной из самых передовых в мире — субмарина могла развивать скорость более 40 узлов и погружаться на глубину до 670 метров. «Титан обладал такими преимуществами, как высокая прочность, малый вес и высокая коррозионная стойкость, но работать с ним было трудно и накладно», — пишет издание.

Журнал отмечает, что США не последовали примеру СССР из-за «дороговизны и дефицита материала и сложностей на производстве».

В мае TNI написал, что российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» отличаются мощным вооружением и скрытностью.