Путин прилетел в Заполярье

Президент России Путин прилетел в Мурманск

Президент России Владимир Путин прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет президента приземлился в Международном аэропорту имени Николая II. В самом Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Северного морского пути.

Какие-либо другие подробности визита главы государства в Заполярье пока неизвестны.

Вечером в среду, 12 марта Путин прибыл в Курскую область. Глава государства впервые приехал в регион с момента вторжения ВСУ. Президент, будучи в камуфляжной форме, посетил пункт управления группировкой войск и заслушал начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.