10:13, 26 февраля 2026Силовые структуры

Лидера пирамиды Life is Good экстрадировали в Россию

В Россию из ОАЭ экстрадировали одного из лидеров пирамиды Life is Good Санникова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Россию экстрадировали одного из организаторов финансовой пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Санникову вменялись статьи об участии в преступном сообществе, мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств. По версии следствия, с мая 2014 года он вместе с соучастниками создал финансовую пирамиду и вплоть до февраля 2022 года предлагал россиянам становиться пайщиками, обещая новое жилье или дополнительный доход. За шесть лет в пирамиду было вовлечено более 18 тысяч россиян.

Полученные от пайщиков деньги в результате похищались. Ущерб превысил 230 миллионов рублей.

Санников скрылся от следствия, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что карманник из Иркутска украл у женщины три миллиона, которые она везла аферистам.

