Россиянка везла мошенникам миллионы и столкнулась с карманником в автобусе

Карманник из Иркутска украл у женщины 3 миллиона, которые она везла аферистам

В Иркутске карманник украл у 37-летней пассажирки автобуса три миллиона рублей, которые она везла мошенникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

По данным ведомства, пострадавшая сама обратилась в полицию. Она пояснила, что везла деньги в переполненном автобусе, когда неизвестный похитил их. Наличные женщина под влиянием аферистов планировала положить на «безопасный» счет, как уже делала до этого с шестью миллионами. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей.

Подозреваемого в краже задержали — им оказался 42-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим. Во время обыска у него нашли часть денег, он спрятал их в стене. Почти два миллиона рублей мужчина успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Оренбурге задержали 19-летнего студента из Воронежа, работавшего на телефонных мошенников.

