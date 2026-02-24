Реклама

Курьер телефонных мошенников поджег полицейскую машину

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Оренбурге задержали 19-летнего студента из Воронежа, работавшего на телефонных мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД-Медиа».

По данным следствия, молодой человек по заданию телефонных мошенников забирал деньги у обманутых пенсионеров, проживавших в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, а после передавал их посредникам в Москве. В один из дней ему поставили задачу забрать 400 тысяч рублей у пенсионерки из Оренбурга, а после того, как он перевел нанимателям средства, ему дали инструкцию, как сжечь полицейский автомобиль.

Молодой человек купил бензин, совершил поджог и отправил нанимателям видео для отчета. После задержания он заявил, что не знал о работе на мошенников, а полагал, что работает на полицейских.

Ранее сообщалось, что мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам.

