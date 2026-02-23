Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам. Они используют SMS-бомбинг и подстраивают блокировку счетов

Пытающиеся обмануть россиян телефонные мошенники теперь стали еще и мстительными — за то, что потенциальная жертва не попалась на их уловки, они применяют различные приемы. Когда звонковый сценарий срывается и человек отказывается называть коды из СМС, злоумышленники все чаще переходят к мести. Об этом рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

Эксперты подчеркивают, что пользователи начали быстрее распознавать типовые легенды, например, когда мошенники представляются курьерами, мастерами домофонов, сотрудниками поликлиник или инвестиционных проектов. При жестком отказе часть злоумышленников переключается на дешевые способы создать жертве проблемы.

Мошенники используют несколько приемов мести

По данным аналитиков, чаще всего встречаются два приема.

Первый — SMS-бомбинг, когда на номер абонента начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Для этого злоумышленники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых фирм. Отмечается, что такая тактика не несет большой опасности для пользователей, однако наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых человеку поступают сообщения и звонки. Дело в том, что жертва негативно воспринимает в первую очередь те бренды, от которых получает рассылку, а не мошенников, которые организовали SMS-бомбинг.

Вторая тактика — мелкие переводы по системе быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Как указывают специалисты, такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться из-за формулировок, на что и рассчитывают злоумышленники.

Раскрыта новая схема мошенничества с фишинговыми письмами

Ранее также была раскрыта новая схема мошенничества с фишинговыми письмами. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Адресат получает сообщение о якобы наличии скрытых подписок. Там же предлагается отменить их, перейдя по ссылке. Линк ведет на фишинговый сайт, имитирующий сайт банка или платежной системы.

В Народном фронте отметили, что новая разновидность мошенничества рассчитана в первую очередь на активных покупателей товаров онлайн.

Мошенники придумали схему обмана с явкой в военкомат

Кроме того, киберпреступники разработали схему обмана с QR-кодами: мужчин вводят в заблуждение под предлогом обновления данных воинского учета. Об этом говорится в материалах Министерства внутренних дел (МВД) России.

Уточняется, что россиянам мужского пола начинает звонить незнакомец и выдавать себя за сотрудника военкомата. Собеседник говорит, что человеку необходимо обновить данные по воинскому учету, а для прохода в здание комиссариата нужен пропуск. Жертву убеждают, что пропуск надо получить при помощи скана QR-кода в личном кабинете «Госуслуг».

Ничего не подозревающий мужчина выполняет все указания, после чего ему звонит некий «работник» Роскомнадзора, заявляя о странной активности в его аккаунте на портале. Аферисты рассказывают о краже персональных данных и запугивают якобы оформленной на гражданина Украины доверенностью на распоряжение всеми деньгами. Тут же преступники успокаивают собеседника, что пока перевод удалось заблокировать, однако теперь нужно выполнить инструкции представителя силовых структур.

«Затем в схеме появляется "сотрудник ФСБ", который убеждает в необходимости проведения видеообыска, в ходе которого оцениваются все драгоценные вещи и выявляются деньги. Их псевдосиловик просит отдать курьеру, тем самым похищая», — предупредили правоохранители.

Россиян предупредили об увеличении кибератак с «ускорением» и «разблокировкой» сервисов

Также в России более чем на треть выросло количество кибератак, в ходе которых злоумышленники предлагают «ускорить» работу замедленных сервисов или «разблокировать» доступ к приложениям и интернет-ресурсам.

По итогам мониторинга инцидентов за первые два месяца 2026 года количество подобных эпизодов увеличилось примерно до 4800, что на 38 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, указали эксперты.

Отмечается, что на фоне общей турбулентности в сфере цифровых сервисов у пользователей формируется запрос на «обходные решения». Злоумышленники подхватывают ожидания аудитории и предлагают псевдотехнические инструменты: «специальные программы» для ускорения приложений, восстановления доступа к аккаунтам или увеличения скорости мобильного интернета.

Пользователей призвали помнить, что любые предложения «технического решения» вне официальных магазинов приложений и без подтверждения со стороны поставщика сервиса являются индикатором риска.