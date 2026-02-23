Раскрыта новая схема мошенничества с фишинговыми письмами. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Адресат получает сообщение о якобы наличии скрытых подписок. Там же предлагается отменить их, перейдя по ссылке. Линк ведет на фишинговый сайт, имитирующий сайт банка или платежной системы.
В Народном фронте отметили, что новая разновидность мошенничества рассчитана в первую очередь на активных покупателей товаров онлайн.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с ЖКУ, когда рассылаются СМС якобы от управляющей компании.