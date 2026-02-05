Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ЖКУ

Эксперт Токаренко: Мошенники стали предлагать россиянам вернуть переплаты за ЖКУ

Мошенники стали предлагать россиянам вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О новой схеме аферистов предупредил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, его слова передает KP.RU.

Сначала злоумышленники присылают СМС якобы от управляющей компании. В нем сказано, что пользователю готовы вернуть переплату за отопление с указанием точной суммы. Чтобы получить деньги, предлагают перейти по ссылке. Она ведет на фишинговый сайт, после чего россияне лишаются денег и дают мошенникам доступ к «Госуслугам».

«В системе ЖКХ попросту нет такой опции, как возврат живых денег на карту плательщика. Любая переплата автоматически перечисляется как аванс в счет будущих платежей (в новой платежке сумма просто будет меньше)», — пояснил Токаренко.

Эксперт призвал россиян быть осторожными при переходе по любым ссылкам. Для защиты от мошеннических схем лучше всего установить антивирус — он блокирует переходы на фишинговые сайты. Токаренко также напомнил, что любая «выплата» от коммунальных служб, для которой требуется ввести данные банковской карты, практически всегда является обманом.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с жильем. Аферисты запугивают потерей прав на недвижимость и убеждают продать ее, а вырученные средства — отправить на специальные счета.