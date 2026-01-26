Россиян предупредили о новом виде мошенничества с жильем

МВД: Мошенники начали запугивать россиян потерей права собственности на жилье

Аферисты начали запугивать россиян потерей права собственности на жилье. О новом виде мошенничества предупредили граждан в МВД России, передает ТАСС.

Схема начинается со звонка с незнакомого номера. Собеседник представляется работником госструктур и утверждает, что право собственности на недвижимость попытались переоформить. Чтобы этого не допустить, россиян убеждают продать квартиру, снять деньги и перечислить их на криптокошелек.

После этого обман начинает распространяться и на родственников жертвы. Злоумышленники предупреждают, что их тоже пытаются обокрасть. Для защиты близких от преступных действий жертве предлагают забрать деньги и ювелирные украшения у всех членов семьи и передать на хранение специальным людям. В МВД призвали россиян всегда проверять информацию о незнакомых людях, вне зависимости от того, кем они представляются.

