Мошенники придумали схему обмана с явкой в военкомат

ТАСС: Аферисты стали обманывать россиян под предлогом пропуска в военкомат

Киберпреступники разработали схему обмана с QR-кодами: мужчин вводят в заблуждение под предлогом обновления данных воинского учета. Об этом говорится в материалах Министерстве внутренних дел (МВД) России, с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Уточняется, что россиянам мужского пола начинает звонить незнакомец и выдавать себя за сотрудника военкомата. Собеседник говорит, что человеку необходимо обновить данные по воинскому учету, а для прохода в здание комиссариата нужен пропуск. Жертву убеждают, что пропуск надо получить при помощи скана QR-кода в личном кабинете «Госуслуг».

Ничего не подозревающий мужчина выполняет все указания, после чего ему звонит некий «работник» Роскомнадзора, заявляя о странной активности в его аккаунте на портале. Аферисты рассказывают о краже персональных данных и запугивают якобы оформленной на гражданина Украины доверенностью на распоряжение всеми деньгами. Тут же преступники успокаивают собеседника, что пока перевод удалось заблокировать, однако теперь нужно выполнить инструкции представителя силовых структур.

«Затем в схеме появляется "сотрудник ФСБ", который убеждает в необходимости проведения видеообыска, в ходе которого оцениваются все драгоценные вещи и выявляются деньги. Их псевдосиловик просит отдать курьеру, тем самым похищая», — уточнили правоохранители.

О похожей мошеннической схеме рассказывали ранее в МВД России. По данным правоохранителей, звонившие убеждают жертву предоставить личные данные якобы для их оцифровки.