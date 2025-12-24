Россиян предупредили о мошеннической схеме с «допуском» в военкомат

МВД: Мошенники внедрили схему обмана с явкой в военкомат для оцифровки данных

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с якобы явкой в военкомат для того, чтобы провести оцифровку личных данных, но в итоге просто воруют паспортные данные и СНИЛС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел (МВД) России.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками военкоматов, говорят, что для прохода на режимный объект нужна либо повестка, либо пропуск. Однако повестку пока прислать не могут, поэтому просят для оформления пропуска личные данные.

Жертва называет все паспортные данные и номер СНИЛС, а после мошенники резко прерывают разговор.

Сотрудники МВД просят граждан не сообщать персональные данные по телефону и для получения повесток самостоятельно обращаться в военкомат.

Ранее россиянам раскрыли способ защиты от мошенников в праздничные дни.