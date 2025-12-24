Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:19, 24 декабря 2025Россия

Россиян предупредили о мошеннической схеме с «допуском» в военкомат

МВД: Мошенники внедрили схему обмана с явкой в военкомат для оцифровки данных
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с якобы явкой в военкомат для того, чтобы провести оцифровку личных данных, но в итоге просто воруют паспортные данные и СНИЛС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел (МВД) России.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками военкоматов, говорят, что для прохода на режимный объект нужна либо повестка, либо пропуск. Однако повестку пока прислать не могут, поэтому просят для оформления пропуска личные данные.

Жертва называет все паспортные данные и номер СНИЛС, а после мошенники резко прерывают разговор.

Сотрудники МВД просят граждан не сообщать персональные данные по телефону и для получения повесток самостоятельно обращаться в военкомат.

Ранее россиянам раскрыли способ защиты от мошенников в праздничные дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Украину предупредили о последствиях из-за заявления Зеленского о санкциях против Китая

    Популярный фрукт показал неожиданную пользу для мозга и воспаления

    На Елену Малышеву подали в суд

    На карте для отслеживания полетов зафиксировали вылет Санта-Клауса с Северного полюса

    Российские военные сообщили о потере ВСУ важной линии снабжения

    Два взрыва прогремели в российском городе

    Мошенники начали красть данные через новогодние поздравления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok