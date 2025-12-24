Реклама

02:31, 24 декабря 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам раскрыли способы защиты от мошенников в праздники

Ozon: Перед праздничным шопингом нужно защитить свои аккаунты в онлайн-магазинах
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Перед праздничным шопингом россиянам нужно надежно защитить свои аккаунты в онлайн-магазинах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель группы повышения осведомленности компании Ozon Михаил Лобов, раскрывший основные способы уберечься от мошенников.

«Основные аспекты безопасности в интернете заключаются в выборе надежных онлайн-магазинов, защите личных данных и внимательном отношении к входящим звонкам и сообщениям», — констатировал он.

Он уточнил, что для покупок во время праздников стоит выбирать только официальные сайты и приложения, поскольку они используют защищенные протоколы передачи данных. Это позволяет значительно снизить риск утечки персональных и банковских данных. Кроме того, Лобов посоветовал всегда проверять адреса сайтов, так как преступники нередко создают фишинговые копии известных площадок и маркетплейсов.

«Для защиты своего аккаунта в интернет-магазинах рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли. Они должны содержать буквы разных регистров и цифры, а также не должны быть связаны с вашими личными данными. Чем менее очевиден ваш пароль, тем лучше. Некоторые пользователи, например, берут строки из песен и добавляют к ним цифры, создавая надежный шифр», — посоветовал Лобов.

Другим важным правилом он назвал повышенное внимание к входящим сообщениям. Он напомнил, что коды из смс, пароли и данные банковской карты ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам, в том числе представляющимся сотрудниками банков, государственных органов или самих онлайн-магазинов.

Тем временем в МВД раскрыли самое популярное заблуждение россиян о мошенниках. В ведомстве уточнили, что личные аккаунты в соцсетях и мессенджерах, вопреки распространенному мнению, представляют ценность для мошенников, поскольку после взлома они могут использоваться для рассылки фишинговых сообщений и других схем.

