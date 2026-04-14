07:30, 14 апреля 2026

Гоблин раскрыл историю создания обзывательства «малолетний дебил»

Гоблин заявил, что придумал оскорбление «малолетний дебил» из-за комментаторов
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскрыл историю создания своего фирменного обзывательства «малолетний дебил». Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гоблина, он придумал это оскорбление, когда заметил, что пользователи, которые писали на его сайте негативные комментарии и неадекватно реагировали на его публикации, оказывались молодежью. «У меня по большей части [к комментатором] был один вопрос: "Сколько тебе лет?" И это все время вызывает бурю эмоций: "А что, какая разница?"» — рассказал об общении с такими поклонниками Пучков.

Блогер добавил, что, по его мнению, молодые пользователи сети пишут неадекватные комментарии из-за того, что у них недостаточно жизненного опыта.

Ранее Гоблин дал совет всем молодым людям. Говоря о том, чтобы он порекомендовал себе 20-летнему, блогер заявил, что посоветовал бы развивать дисциплину.

