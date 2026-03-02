Блогер Пучков назвал дисциплину главным советом себе 20-летнему

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал главный совет молодым людям. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Один из подписчиков задал Гоблину вопрос о том, какой бы совет он дал бы себе 20-летнему. «Совет ровно один: дисциплина. Главнее этого в жизни ничего нет», — констатировал блогер.

Ранее переводчик назвал журналистов «не сильно образованными существами». По его мнению, представители этой профессии озвучивают информацию, которую их обязали транслировать.

До этого Пучков обратился к тем, кто посещает БДСМ-отели. Блогер отметил, что в номерах таких гостиниц может вестись скрытая съемка.